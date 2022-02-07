У центрі Києва з'являться нові автоматизовані громадські туалети

На центральних вулицях Києва у лютому 2022-го відкриють три нові автоматизовані громадські туалети, повідомили у КМДА.
Вбиральні будуть працювати за адресами:
Вбиральні будуть працювати за адресами:
- Львівська площа, 14
- вулиця Хрещатик, 7/11
- вулиця Трьохсвятительська, 4-Г (у парку Володимирська гірка)
Модульні туалети мають функцію самоочищення після кожного відвідувача і не потребують працівників-контролерів.
За останні три роки «Київводфонд» облаштував 43 стаціонарні туалети та встановив 17 автоматизованих модульних туалетів.
Першу автоматичну вбиральню у Києві відкрили біля верхнього виходу фунікулера у 2017 році. В даний час модульні туалети вже працюють на Європейській та Контрактовій площах, вулицях Володимирській, Прорізній, Лаврській, Хрещатику, Михайлівській, Костянтинівській, Великій Житомирській, Михайлу Грушевському, а також біля станції метро «Арсенальна».
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