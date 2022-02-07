У центрі Києва з'являться нові автоматизовані громадські туалети

18:01 07 лютий Київ, Україна

На центральних вулицях Києва у лютому 2022-го відкриють три нові автоматизовані громадські туалети, повідомили у КМДА.



Вбиральні будуть працювати за адресами:

Львівська площа, 14

вулиця Хрещатик, 7/11

вулиця Трьохсвятительська, 4-Г (у парку Володимирська гірка)

Модульні туалети мають функцію самоочищення після кожного відвідувача і не потребують працівників-контролерів.

За останні три роки «Київводфонд» облаштував 43 стаціонарні туалети та встановив 17 автоматизованих модульних туалетів.



Першу автоматичну вбиральню у Києві відкрили біля верхнього виходу фунікулера у 2017 році. В даний час модульні туалети вже працюють на Європейській та Контрактовій площах, вулицях Володимирській, Прорізній, Лаврській, Хрещатику, Михайлівській, Костянтинівській, Великій Житомирській, Михайлу Грушевському, а також біля станції метро «Арсенальна».