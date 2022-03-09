У центрі Києва 14 жовтня перекриють рух

18:34 13 жовтень Київ, Україна

З нагоди державного свята в Києві заплановано проведення низки заходів, 14 жовтня частина вулиць в центрі столиці буде перекрита.
 
Про це повідомили в патрульній поліції Києва.

Коли

з 9:00 до 14:00 14 жовтня

Чому

Велопробіг з нагоди Дня захисника Укрaїни

Що перекриють:

Площа Михайлівська - вулиця Михайлівська - вулиця Хрещатик - площа Європейська - вулиця Грушевського - Петрівська алея - Паркова дорога - алея Героїв Крут - площа Слави - вулиця Лаврська.



Коли

з 14:00 до 18:00 14 жовтня

Чому

Хода з нагоди Дня захисника Укрaїни

Що перекриють:

Парк Шевченка (вулиця Володимирська) - бульвар Шевченка - вулиця Хрещатик - алея героїв Небесної Сотні - вулиця Інститутська - вулиця Банкова, 11.
"Плануйте свій маршрут з урахуванням перекриття зазначених вулиць і можливого часткового обмеження руху на прилеглих", - радять в поліції Києва.