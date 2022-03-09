У центрі Києва 14 жовтня перекриють рух

18:34 13 жовтень Київ, Україна

З нагоди державного свята в Києві заплановано проведення низки заходів, 14 жовтня частина вулиць в центрі столиці буде перекрита.

Про це повідомили в патрульній поліції Києва.



Коли



з 9:00 до 14:00 14 жовтня



Чому



Велопробіг з нагоди Дня захисника Укрaїни



Що перекриють:





Площа Михайлівська - вулиця Михайлівська - вулиця Хрещатик - площа Європейська - вулиця Грушевського - Петрівська алея - Паркова дорога - алея Героїв Крут - площа Слави - вулиця Лаврська.









Коли



з 14:00 до 18:00 14 жовтня



Чому



Хода з нагоди Дня захисника Укрaїни



Що перекриють:



Парк Шевченка (вулиця Володимирська) - бульвар Шевченка - вулиця Хрещатик - алея героїв Небесної Сотні - вулиця Інститутська - вулиця Банкова, 11.