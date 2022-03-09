У центрі Києва 14 жовтня перекриють рух

З нагоди державного свята в Києві заплановано проведення низки заходів, 14 жовтня частина вулиць в центрі столиці буде перекрита.
Про це повідомили в патрульній поліції Києва.
Коли
з 9:00 до 14:00 14 жовтня
Чому
Велопробіг з нагоди Дня захисника Укрaїни
Що перекриють:
Коли
з 9:00 до 14:00 14 жовтня
Чому
Велопробіг з нагоди Дня захисника Укрaїни
Що перекриють:
Площа Михайлівська - вулиця Михайлівська - вулиця Хрещатик - площа Європейська - вулиця Грушевського - Петрівська алея - Паркова дорога - алея Героїв Крут - площа Слави - вулиця Лаврська.
Коли
з 14:00 до 18:00 14 жовтня
Чому
Хода з нагоди Дня захисника Укрaїни
Що перекриють:
Парк Шевченка (вулиця Володимирська) - бульвар Шевченка - вулиця Хрещатик - алея героїв Небесної Сотні - вулиця Інститутська - вулиця Банкова, 11.
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