У Бучі встановили новорічну ялинку. Її підсвітять від генератора

07:39 19 грудня Київ, Україна

У Бучі, на Київській площі, встановили новорічну ялинку. Засвітять ялинку і всю локацію, за словами міського голови Анатолія Федорука, від генератора.

Запалити її планують сьогодні, 19 грудня, у День Святого Миколая.

У той самий час на локації не буде традиційної ковзанки, ярмарку та атракціонів. Поряд з ялинкою працюватимуть «пункти незламності», де буде електрика та Wi-Fi.



Перед тим, як встановити ялинку у Бучі, мер Анатолій Федорук оголосив опитування городян у своєму Telegram-каналі.

"Новорічні свята вже близько. Цікава ваша думка: чи маємо ми ставити ялинку у Бучі та інших населених пунктах громади? Єдиного рішення серед українських міст немає, і думки щодо цього розділилися", - написав він.

Здебільшого люди проголосували "за", пояснюючи це тим, що свято у місті потрібне дітям. Проте знайшлися й ті, хто виступив проти.



Новорічну ялинку встановили також в Ірпені.