У Бучі встановили новорічну ялинку. Її підсвітять від генератора

У Бучі, на Київській площі, встановили новорічну ялинку. Засвітять ялинку і всю локацію, за словами міського голови Анатолія Федорука, від генератора.
Запалити її планують сьогодні, 19 грудня, у День Святого Миколая.
У той самий час на локації не буде традиційної ковзанки, ярмарку та атракціонів. Поряд з ялинкою працюватимуть «пункти незламності», де буде електрика та Wi-Fi.
Перед тим, як встановити ялинку у Бучі, мер Анатолій Федорук оголосив опитування городян у своєму Telegram-каналі.
Здебільшого люди проголосували "за", пояснюючи це тим, що свято у місті потрібне дітям. Проте знайшлися й ті, хто виступив проти.
Новорічну ялинку встановили також в Ірпені.
Новорічну ялинку встановили також в Ірпені.
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