У Бучі знімуть документальний фільм про геноцид мирних жителів

13:59 15 квітня Київ, Україна

Зйомками документального фільму про геноцид місцевих жителів, влаштований російськими солдатами, займеться, зокрема, Бо Віллімон, шоураннер і сценарист американського серіалу «Картковий будиночок».

Як повідомляє пресслужба Бучанської міської ради, він уже прибув до України для збирання матеріалу.

«Драматург хоче розповісти всьому світу правду про геноцид українців та героїчний опір українського народу», — йдеться у повідомленні пресслужби.

Про звірства російських солдатів у Бучі стало відомо 2 квітня. Коли журналісти та українські військові увійшли до звільненого від російської окупації міста, вони побачили вулиці, засіяні трупами. Деякі були вбиті пострілом у потилицю, в інших були зав'язані руки. Загалом станом на 12 квітня у Бучі знайдено тіла 403 мирних жителів.