У Бучі знімуть документальний фільм про геноцид мирних жителів

Зйомками документального фільму про геноцид місцевих жителів, влаштований російськими солдатами, займеться, зокрема, Бо Віллімон, шоураннер і сценарист американського серіалу «Картковий будиночок».
Як повідомляє пресслужба Бучанської міської ради, він уже прибув до України для збирання матеріалу.
Про звірства російських солдатів у Бучі стало відомо 2 квітня. Коли журналісти та українські військові увійшли до звільненого від російської окупації міста, вони побачили вулиці, засіяні трупами. Деякі були вбиті пострілом у потилицю, в інших були зав'язані руки. Загалом станом на 12 квітня у Бучі знайдено тіла 403 мирних жителів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі