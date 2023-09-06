У Бучі переносять інсталяцію з іменами загиблих внаслідок російського вторгнення

У Бучі змінює розташування інсталяція з іменами жертв російського вторгнення. Конструкція розміщуватиметься біля Храму Андрія Первозванного.
Про це повідомляє Бучанська міська рада у Telegram.
Роботи з перенесення меморіального знаку вже розпочалися. У міськраді пояснили, що біля входу до Бучанського міського парку стіна пам'яті з іменами загиблих розміщувалася тимчасово — на час проведення концерту-реквієму на згадку про загиблих внаслідок російського вторгнення.
Тепер конструкція розташовуватиметься на території Храму Святого Апостола Андрія Первозванного. Місце вибрано не випадково – біля храму у братській могилі було поховано жертв російських військових злочинів.
Про це повідомляє Бучанська міська рада у Telegram.
Роботи з перенесення меморіального знаку вже розпочалися. У міськраді пояснили, що біля входу до Бучанського міського парку стіна пам'яті з іменами загиблих розміщувалася тимчасово — на час проведення концерту-реквієму на згадку про загиблих внаслідок російського вторгнення.
Тепер конструкція розташовуватиметься на території Храму Святого Апостола Андрія Первозванного. Місце вибрано не випадково – біля храму у братській могилі було поховано жертв російських військових злочинів.
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