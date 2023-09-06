У Бучі переносять інсталяцію з іменами загиблих внаслідок російського вторгнення

16:28 15 серпня Київ, Україна

У Бучі змінює розташування інсталяція з іменами жертв російського вторгнення. Конструкція розміщуватиметься біля Храму Андрія Первозванного.

Про це повідомляє Бучанська міська рада у Telegram.

Роботи з перенесення меморіального знаку вже розпочалися. У міськраді пояснили, що біля входу до Бучанського міського парку стіна пам'яті з іменами загиблих розміщувалася тимчасово — на час проведення концерту-реквієму на згадку про загиблих внаслідок російського вторгнення.

Тепер конструкція розташовуватиметься на території Храму Святого Апостола Андрія Первозванного. Місце вибрано не випадково – біля храму у братській могилі було поховано жертв російських військових злочинів.
"Після деокупації громади там відбулася ексгумація тіл. Весь світ став свідком страшних злочинів росіян", - нагадали у міській раді.