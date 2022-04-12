У Бучі виявлено ще одне масове поховання

У Бучі виявили ще одну братську могилу, там поховано 56 людей. Крім того, виявлено ще 4 місця поховання на приватних теренах. На сьогоднішній день у місті виявлено тіла 403 людей.
Про це повідомив під час брифінгу 12 квітня мер міста Анатолій Федорук.
Місто Буча під Києвом знаходилося під російською окупацією фактично з дня початку війни, 24 лютого. Звільнити його українській армії вдалося лише 31 березня.
Після їхнього відходу в місті виявили численні свідчення загибелі мирних жителів. Україна звинуватила Росію у цих воєнних злочинах. Міноборони РФ назвало це провокацією. 8 квітня "Медуза" опублікувала відео , що доводить, що мирних жителів у Бучі вбили в той час, коли в місті стояли російські війська.
Українська влада разом з ЄС розслідуватиме те, що сталося в Бучі:
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