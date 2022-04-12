У Бучі виявлено ще одне масове поховання

19:54 12 квітня Київ, Україна

У Бучі виявили ще одну братську могилу, там поховано 56 людей. Крім того, виявлено ще 4 місця поховання на приватних теренах. На сьогоднішній день у місті виявлено тіла 403 людей.

Про це повідомив під час брифінгу 12 квітня мер міста Анатолій Федорук.

"Вже ідентифіковані 163 особи, ми знаємо, що це за люди, де вони проживали. Число загиблих зростатиме — поліція, військові, спецслужби проходять щокварталу, кожен будинок, знаходять на приватних територіях поховання, піднімають тіла. Залишилося зачистити ще 4 невеликі мікрорайони", - розповів Федорук.

Місто Буча під Києвом знаходилося під російською окупацією фактично з дня початку війни, 24 лютого. Звільнити його українській армії вдалося лише 31 березня.



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Українська влада разом з ЄС розслідуватиме те, що сталося в Бучі: Після їхнього відходу в місті виявили численні свідчення загибелі мирних жителів. Україна звинуватила Росію у цих воєнних злочинах. Міноборони РФ назвало це провокацією. 8 квітня "Медуза" опублікувала відео , що доводить, що мирних жителів у Бучі вбили в той час, коли в місті стояли російські війська.Українська влада разом з ЄС розслідуватиме те, що сталося в Бучі: