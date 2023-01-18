У Броварах створили оперативний штаб для допомоги місцевим жителям
14:42 18 січня Київ, Україна
У Броварах організували оперативний штаб для місцевих громадян, які потребують допомоги після трагедії.
Про це повідомляє голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Бровари. У ліцеї №10 було організовано оперативний штаб. До штабу можуть звернутися всі, хто потребує допомоги. Тут працюють медики, психологи, представники поліції, ДСНС, волонтери, усі екстрені служби. Людям надається необхідна допомога. У штабі можна отримати оперативну інформацію", - йдеться у повідомленні.
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