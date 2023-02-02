У Британії зібрали 400 млн стерлінгів для України

12:29 02 лютого Київ, Україна

Громадяни Британії зуміли зібрати понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів Комітету з надзвичайних ситуацій у зв’язку з катастрофами (DEC), який оголосив про новий значний збір коштів для України.



Про це повідомляє Sky News.



Це робить DEC найбільшим благодійним донором для реагування на ситуацію в Україні згідно з даними Служби фінансового моніторингу Управління ООН з координації гуманітарних питань.



Уряд Великобританії дофінансував 25 млн фунтів стерлінгів громадських пожертвувань на підтримку звернення.



Пожертви були використані для надання допомоги, включаючи продукти харчування, генератори, підтримку психічного здоров'я та готівку для біженців.



У своєму звіті Комісія повідомила, що їй вдалося:

Роздати їжу людям у постраждалих від війни районах, зокрема, команді волонтерів-велосипедистів, які доставляють їжу та медикаменти вразливим верствам населення до їхніх будинків





Доставити 75 000 життєво важливих травматологічних наборів для цивільного використання та 34 інкубатори для недоношених дітей





Надати генератори для людей у бомбосховищах





Виплатити гроші людям, які були змушені залишити свої будинки





Підтримати спеціальні школи у Польщі для дітей біженців





Забезпечити надання психологічної допомоги.

Організація також підрахувала цифри та надала ці дані про те, як вона допомогла за перші шість місяців конфлікту.