У Борисполі розповіли, як буде працювати аеропорт в негоду

14:12 14 грудня Київ, Україна

На сьогодні збоїв в роботі міжнародного аеропорту "Бориспіль" немає. У разі погіршення погодних умов аеропорт буде доукомплектований додатковою спецтехнікою.

Про це заявили в пресслужбі аеропорту в понеділок, 14 грудня.

"Зараз рейси здійснюються відповідно до розкладу. Аеродромна служба міжнародного аеропорту "Бориспіль" забезпечує необхідний коефіцієнт зчеплення на злітно-посадковій смузі, руліжних доріжках і перонах, поки задіяно 18 одиниць спеціальної техніки", - заявили в пресслужбі.

В "Борисполі" також підкреслили, що згідно з метеорологічними прогнозами, протягом тижня очікуються складні погодні умови: переохолоджений дощ, ожеледь, переохолоджений туман і дощ.



При цьому служби аеропорту укомплектовані всім необхідним і забезпечують його безперебійну роботу.