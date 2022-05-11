У Борисполі розповіли, як буде працювати аеропорт в негоду

На сьогодні збоїв в роботі міжнародного аеропорту "Бориспіль" немає. У разі погіршення погодних умов аеропорт буде доукомплектований додатковою спецтехнікою.
Про це заявили в пресслужбі аеропорту в понеділок, 14 грудня.
В "Борисполі" також підкреслили, що згідно з метеорологічними прогнозами, протягом тижня очікуються складні погодні умови: переохолоджений дощ, ожеледь, переохолоджений туман і дощ.
При цьому служби аеропорту укомплектовані всім необхідним і забезпечують його безперебійну роботу.
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