У більшості регіонів дорожчає проїзд в громадському транспорті

10:53 01 червень Київ, Україна

Українські міста одне за іншим піднімають тарифи на проїзд. Правові документи щодо цих рішень розміщені на офіційних сайтах міських рад.



За користування комунальним транспортом в декількох обласних центрах доведеться заплатити більше, ніж в столиці.



У Вінниці відсьогодні вартість проїзду в маршрутних таксі становитиме 10 гривень. Це на 2 гривні дорожче, ніж в київському комунальному транспорті.



21 травня Львівська міська рада встановила вартість однієї поїздки в електротранспорті і автобусах на рівні 10 гривень.



Також підвищили ціну на проїзд в автобусах та електротранспорті в Миколаєві. Найближчим часом анонсують підвищення тарифів в Полтаві і в інших містах.



Раніше міські голови обласних центрів заявили про те, що муніципалітетам доведеться підвищувати ціни на проїзд, якщо уряд не погасить кілька мільярдну заборгованість за перевезення пільгових пасажирів з інших міст, яка існує з 2016 року. Громади щорічно витрачають мільярди гривень на забезпечення жителям гарантій, встановлених державою, говорилося в заяві.