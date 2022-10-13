У більшості областей України опалювальний сезон розпочнеться за графіком

Житловий фонд більшості міст України планують підключити до опалення наприкінці жовтня, повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
За його словами, у дев'яти регіонах України вже почали підключати до тепла соціальні установи (лікарні, пологові будинки).
За його словами, у дев'яти регіонах України вже почали підключати до тепла соціальні установи (лікарні, пологові будинки).
Міністр наголосив, що опалювальний сезон розпочнеться вчасно, без змін, незважаючи на російські атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України, які розпочалися 10 жовтня.
Опалювальний сезон в Україні розпочинають, коли протягом трьох днів середньодобова температура утримується нижче за +8 °C.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що зима «буде тяжкою». Мінімально допустиму температуру в будинках вирішили знизити до 16 °C (до цього було 18 °C).
Опалювальний сезон в Україні розпочинають, коли протягом трьох днів середньодобова температура утримується нижче за +8 °C.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що зима «буде тяжкою». Мінімально допустиму температуру в будинках вирішили знизити до 16 °C (до цього було 18 °C).
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