У більшості областей України опалювальний сезон розпочнеться за графіком

12:18 13 жовтня Київ, Україна

Житловий фонд більшості міст України планують підключити до опалення наприкінці жовтня, повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.



За його словами, у дев'яти регіонах України вже почали підключати до тепла соціальні установи (лікарні, пологові будинки).

«Що стосується житлового фонду, то в більшості міст ми наприкінці жовтня плануємо розпочати постачання тепла. Якщо буде холодно, ми почнемо раніше, відповідно до температурних показників», – сказав він.

Міністр наголосив, що опалювальний сезон розпочнеться вчасно, без змін, незважаючи на російські атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України, які розпочалися 10 жовтня.



Опалювальний сезон в Україні розпочинають, коли протягом трьох днів середньодобова температура утримується нижче за +8 °C.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що зима «буде тяжкою». Мінімально допустиму температуру в будинках вирішили знизити до 16 °C (до цього було 18 °C).