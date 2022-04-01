У Болгарії замість чотирьох російських телеканалів почали транслювати два українські

11:14 01 квітня Київ, Україна

У Болгарії супутниковий оператор Bulgaria Sat EAD видалив з трансляції чотири російські телеканали та розпочав безкоштовний показ українських телеканалів UA TV та Ukraine 24.



Про це повідомляється на сайті Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.



Видалили з показу Первый канал, НТВ МИР, RT та RT Документальний, замінивши їх на UA TV та Ukraine 24.



Рішення про відключення російських мовників компанія прийняла самостійно, без очікування розпорядження або вказівки органів державної влади, медіарегулятора чи іншого, заявив гендиректор Bulgaria Sat EAD Максим Заяков.



Він також сказав, що їхній оператор на супутнику ніколи не мав телеканалу Росія 24 і, очевидно, ніколи вже не матиме.



Зміна трансляції UA TV та Ukraine 24 на безкоштовну ефірну означає, що будь-хто, хто має супутникову тарілку та приймач, може отримати їх з Болгарії без необхідності внесення передоплати.