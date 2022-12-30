У боксі створять окрему категорію для трансгендерних спортсменів

19:20 30 грудня Київ, Україна





Про це розповів президент Всесвітня боксерська рада (WBS) має намір запровадити боксерську категорію трансгендерних людей. Це рішення пояснюється бажанням уникнути гіпотетичної ситуації, у якій у рингу можуть зустрітися чоловік та жінка.Про це розповів президент WBC Мауріс Сулейман.

"Ми збираємося у 2023 році оголосити глобальний конкурс для тих, хто зацікавлений, створимо протоколи, почнемо консультації і, швидше за все, створимо лігу та турнір", - сказав Сулейман.

До боїв у цій категорії будуть допускатися трансбоксери лише з однаковим визначенням гендера за правилом "з народження". Тобто трансгендерний боєць, який при народженні вважався чоловіком, зможе змагатися лише з іншим трансбійцем, якому також при народженні надано статус чоловіка.

“У боксі ніколи не можна допускати, щоб чоловік бився з жінкою, незалежно від зміни гендеру. Навколо цього не має бути жодної сірої зони, і ми хочемо підійти до цього питання з прозорістю та правильними рішеннями”, – зазначив президент WBC.

Нагадаємо, що у 2018 році у США трансгендерний боксер Патрісіо Манюель вперше в історії здобув перемогу у поєдинку з іншим боксером – Х'юго Агеларом.