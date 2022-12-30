У боксі створять окрему категорію для трансгендерних спортсменів

Всесвітня боксерська рада (WBS) має намір запровадити боксерську категорію трансгендерних людей. Це рішення пояснюється бажанням уникнути гіпотетичної ситуації, у якій у рингу можуть зустрітися чоловік та жінка.
Про це розповів президент WBC Мауріс Сулейман.
Про це розповів президент WBC Мауріс Сулейман.
До боїв у цій категорії будуть допускатися трансбоксери лише з однаковим визначенням гендера за правилом "з народження". Тобто трансгендерний боєць, який при народженні вважався чоловіком, зможе змагатися лише з іншим трансбійцем, якому також при народженні надано статус чоловіка.
Нагадаємо, що у 2018 році у США трансгендерний боксер Патрісіо Манюель вперше в історії здобув перемогу у поєдинку з іншим боксером – Х'юго Агеларом.
Після трансгендерного переходу спортсмен зіштовхнувся із гомофобією: за два роки від поєдинків із ним відмовлялися десятки чоловіків. Єдиним боксером, котрий відгукнувся на пропозицію бою, став Агелар. Коли судді в один голос вирішили, що Манюель переміг свого суперника, глядачі у залі почали вигукувати образи. Проте спортсмен не розгубився і сказав, що ця перемога далася йому дорожче, ніж будь-хто може собі уявити.
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