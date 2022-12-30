У боксі створять окрему категорію для трансгендерних спортсменів

19:20 30 грудня Київ, Україна

Всесвітня боксерська рада (WBS) має намір запровадити боксерську категорію трансгендерних людей. Це рішення пояснюється бажанням уникнути гіпотетичної ситуації, у якій у рингу можуть зустрітися чоловік та жінка.

Про це розповів президент WBC Мауріс Сулейман.
"Ми збираємося у 2023 році оголосити глобальний конкурс для тих, хто зацікавлений, створимо протоколи, почнемо консультації і, швидше за все, створимо лігу та турнір", - сказав Сулейман.
До боїв у цій категорії будуть допускатися трансбоксери лише з однаковим визначенням гендера за правилом "з народження". Тобто трансгендерний боєць, який при народженні вважався чоловіком, зможе змагатися лише з іншим трансбійцем, якому також при народженні надано статус чоловіка.
“У боксі ніколи не можна допускати, щоб чоловік бився з жінкою, незалежно від зміни гендеру. Навколо цього не має бути жодної сірої зони, і ми хочемо підійти до цього питання з прозорістю та правильними рішеннями”, – зазначив президент WBC.
Нагадаємо, що у 2018 році у США трансгендерний боксер Патрісіо Манюель вперше в історії здобув перемогу у поєдинку з іншим боксером – Х'юго Агеларом.

Після трансгендерного переходу спортсмен зіштовхнувся із гомофобією: за два роки від поєдинків із ним відмовлялися десятки чоловіків. Єдиним боксером, котрий відгукнувся на пропозицію бою, став Агелар. Коли судді в один голос вирішили, що Манюель переміг свого суперника, глядачі у залі почали вигукувати образи. Проте спортсмен не розгубився і сказав, що ця перемога далася йому дорожче, ніж будь-хто може собі уявити.