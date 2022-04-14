Найближчими днями в Україну прийде мокрий сніг і ожеледиця

19:40 17 листопада Київ, Україна

Пресслужба ДСНС попереджає власників автомобілів про можливу ожеледицю на дорогах, особливо в східних областях країни.



Згідно з прогнозом синоптиків, 18-19 листопада в Україні без опадів, лише 18 листопада вночі у Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях невеликий (в Одеській помірний) дощ і мокрий сніг, місцями ожеледиця.



У західних областях і на півдні країни 19 листопада вночі та вранці туман.



Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с., температура вночі від 1° тепла до 4° морозу.

19 листопада в східних областях 6-11° морозу; вдень 0-5° тепла, в східній частині від 3° морозу до 2° тепла; в західних областях і на півдні Одеської області вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.



На Київщині 18-19 листопада без опадів, лише вночі 18 листопада невеликий дощ і мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла.



Синоптики прогнозують 20 листопада в південних і західних областях, 21 листопада на більшій частині території країни невеликий, місцями помірний мокрий сніг і дощ.