Найближчими днями місія ООН вирушить до Оленівки

14:29 08 вересня Київ, Україна

Найближчими днями члени місії для розслідування загибелі 53 військовополонених у колонії в Оленівці вирушать до України.

Про це заявила заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.

Керівником місії призначено генерала Карлоса доса Сантоса Круза з Бразилії. До її складу також увійшли політичний діяч з Ісландії Інгіберг Солрун Гісладоттир та представник Нігеру Ісуф Якуба.
"Місія повинна мати можливість безперешкодно виконувати свою роботу та мати безпечний, надійний та безперешкодний доступ до людей, місць та доказів", - сказала заступниця генсека.