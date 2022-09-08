Найближчими днями місія ООН вирушить до Оленівки

14:29 08 вересня Київ, Україна





Про це заявила заступниця генсека



Найближчими днями члени місії для розслідування загибелі 53 військовополонених у колонії в Оленівці вирушать до України.Про це заявила заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.

Керівником місії призначено генерала Карлоса доса Сантоса Круза з Бразилії. До її складу також увійшли політичний діяч з Ісландії Інгіберг Солрун Гісладоттир та представник Нігеру Ісуф Якуба.