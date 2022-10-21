15:29 21 жовтня Київ, Україна

У Берліні відкрили німецько-українську школу, у рамках проєкту учні навчаються німецькою та українською мовами та отримують атестати про середню освіту обох країн.

Про це повідомляє посольство України.

У навчальному році 2022-2023 розпочався пілотний етап проєкту, він охопить два класи у початковій школі Азіз-Несін в окрузі Фрідріхсгайн-Кройцберг та чотири класи у школі Хелена-Ланге у Штегліц-Целендорфі.



Повноцінно проєкт розпочнеться наступного навчального року, а під час цьогорічного підготовчого етапу триватиме тестування та планування українського навчального контенту, необхідного для підготовки до української атестації.



У посольстві сподіваються, що пілотний проєкт "вже скоро пошириться і на інші німецькі землі".