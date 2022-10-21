У Берліні відкрили німецько-українську школу, у рамках проєкту учні навчаються німецькою та українською мовами та отримують атестати про середню освіту обох країн.
Про це повідомляє посольство України.
У навчальному році 2022-2023 розпочався пілотний етап проєкту, він охопить два класи у початковій школі Азіз-Несін в окрузі Фрідріхсгайн-Кройцберг та чотири класи у школі Хелена-Ланге у Штегліц-Целендорфі.
Повноцінно проєкт розпочнеться наступного навчального року, а під час цьогорічного підготовчого етапу триватиме тестування та планування українського навчального контенту, необхідного для підготовки до української атестації.
У посольстві сподіваються, що пілотний проєкт "вже скоро пошириться і на інші німецькі землі".
Повноцінно проєкт розпочнеться наступного навчального року, а під час цьогорічного підготовчого етапу триватиме тестування та планування українського навчального контенту, необхідного для підготовки до української атестації.
У посольстві сподіваються, що пілотний проєкт "вже скоро пошириться і на інші німецькі землі".
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