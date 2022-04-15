У Берліні активісти вимагали звільнити російську пропагандистку Марину Овсяннікову з Die Welt

У Берліні українські активісти вимагали звільнити колишню редакторку російського пропагандистського "Першого каналу" Марину Овсяннікову, яка зараз працює у медіагрупі Welt.
Про це йдеться у сюжеті Deutsche Welle.
Кількасот активістів та активісток під час акції протесту біля будівлі медіагрупи заявили, що обурені тим, що російська пропагандистка писатиме у німецькому виданні, зокрема, про події в Україні. На знак протесту вони на якийсь час зв'язали собі руки і заклеїли роти.
Незважаючи на це, начальник міжнародного відділу Die Welt, який вийшов до протестувальників, Клаус Гейгер повідомив, що не звільнятиме Овсяннікову, оскільки вона, на його думку, "на вірному боці історії".
Водночас він додав, що "підтримуватиме всіх в Україні".
На знак протесту проти політики медіагруп активісти лягли на землю, символізуючи українців, які можуть загинути через подальше поширення російської пропаганди.
Нагадаємо, що Овсяннікова з'явилася в ефірі під час новин на Першому каналі з плакатом No war. Зупиніть війну. Не вірте у пропаганду. Тут вам брешуть. Russians against war”. Вона також кілька разів повторила: Зупиніть війну! Ні війні!", а потім в ефір швидко поставили інший відеоряд.
Журналістку затримали російські силовики, але згодом відпустили, наклавши штраф.
Пізніше жінка виїхала з рф, а потім з'явилася в ефірі найвпливовішої ТРК Італії RAI та в ефірі шоу Che tempo che fa, де закликала Захід скасувати антиросійські санкції.
На її думку, "росіяни не повинні колективно відповідати за те, що відбувається в Україні". Тому що в цьому нібито винна лише одна людина – володимир путін.
Пропагандистка поскаржилася, що її мати-інвалід не може купити собі ліки, а донька – розрахуватись у школі за обіди віртуальною карткою. Водночас про вбитих мирних жителів, у тому числі й дітей, Овсяннікова не згадала.
11 квітня стало відомо, що Овсяннікова стала позаштатною кореспонденткою німецької газети Die Welt та телеканалу Welt, де розповідатиме про події в росії та Україні.
Про це йдеться у сюжеті Deutsche Welle.
Кількасот активістів та активісток під час акції протесту біля будівлі медіагрупи заявили, що обурені тим, що російська пропагандистка писатиме у німецькому виданні, зокрема, про події в Україні. На знак протесту вони на якийсь час зв'язали собі руки і заклеїли роти.
Незважаючи на це, начальник міжнародного відділу Die Welt, який вийшов до протестувальників, Клаус Гейгер повідомив, що не звільнятиме Овсяннікову, оскільки вона, на його думку, "на вірному боці історії".
Водночас він додав, що "підтримуватиме всіх в Україні".
На знак протесту проти політики медіагруп активісти лягли на землю, символізуючи українців, які можуть загинути через подальше поширення російської пропаганди.
Нагадаємо, що Овсяннікова з'явилася в ефірі під час новин на Першому каналі з плакатом No war. Зупиніть війну. Не вірте у пропаганду. Тут вам брешуть. Russians against war”. Вона також кілька разів повторила: Зупиніть війну! Ні війні!", а потім в ефір швидко поставили інший відеоряд.
Журналістку затримали російські силовики, але згодом відпустили, наклавши штраф.
Пізніше жінка виїхала з рф, а потім з'явилася в ефірі найвпливовішої ТРК Італії RAI та в ефірі шоу Che tempo che fa, де закликала Захід скасувати антиросійські санкції.
На її думку, "росіяни не повинні колективно відповідати за те, що відбувається в Україні". Тому що в цьому нібито винна лише одна людина – володимир путін.
Пропагандистка поскаржилася, що її мати-інвалід не може купити собі ліки, а донька – розрахуватись у школі за обіди віртуальною карткою. Водночас про вбитих мирних жителів, у тому числі й дітей, Овсяннікова не згадала.
11 квітня стало відомо, що Овсяннікова стала позаштатною кореспонденткою німецької газети Die Welt та телеканалу Welt, де розповідатиме про події в росії та Україні.
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