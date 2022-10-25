У Бельгії стурбовані пошуком постійного житла для 60 тисяч українських біженців

10:37 25 жовтня Київ, Україна

60 тисяч українських біженців отримали тимчасовий захист у Бельгії після того, як росіяни здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Проте проблема з розселенням українців на постійне проживання залишається актуальною та загострюється.



Про це заявив представник транзитного центру Йоахім Деман у коментарі The Brussels Times.



В Офісі з імміграції повідомляють, що з початку повномасштабної війни тимчасовий притулок у Бельгії отримали 59 143 особи з України, з них майже 58 тисяч – громадяни України. Рекордна кількість людей потрапила до Бельгії у квітні – 26,5 тисячі.



Українців, які прибувають, спочатку селили у тимчасовому центрі проживання в Брюсселі, яким займається фламандський відділ Червоного Хреста у співпраці з державними відомствами. Це житло передбачалося виключно як тимчасовий варіант, однак у результаті вже чверть людей живуть там понад 4 місяці, 35% - більше за місяць.



Представник транзитного центру Йоахім Деман розповів, що центр вже майже заповнений, і через необхідність поступово звільняти місце для потенційних нових біженців українців просять починати шукати житло самостійно, а також порушили питання про рівномірніший розподіл людей між Фландрією, Брюсселем та Валлонією.