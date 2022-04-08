У білорусі багатодітна мати повернула лукашенку Орден матері на знак протесту проти війни росії з Україною

17:28 06 квітня Київ, Україна

Мати сімох дітей, українка Олена Яковишина повернула до адміністрації лукашенка Орден матері, яким той нагородив її у 2019 році. У поясненні вона написала, що він втратив її повагу та довіру як керівник держави.

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

У листі на ім'я лукашенка жінка висловлює подяку «білоруській землі та прекрасному білоруському народу за гостинність та підтримку, за ту доброту та турботу, які вони знаходили тут усі ці роки». Проте зараз, коли її народ переживає неймовірні страждання, біль та жахи розв'язаної російською федерацією війни, білоруський лідер не лише не засудив агресора разом із усім цивілізованим світом, а й надає йому політичну та військову підтримку.

"Ви надаєте територію білорусі для розміщення та вторгнення на територію суверенної держави, України, військ агресора, пусків смертельних ракет по моєму народу, по мирних містах", - написала Олена Яковишина.

Олена Яковишина – громадянка України, але постійно мешкає в білорусі.