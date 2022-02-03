У Бабиному Яру відкрили Меморіальну синагогу «Місце для роздумів»

14:15 14 травень Київ, Україна

Сьогодні, 14 травня, вперше відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, до цього дня приурочили відкриття унікальної символічної пам'ятки - Меморіальної синагоги «Місце для роздумів».

Церемонія відкриття відбулася за участю керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка, керівника академічної ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», президента французької організації «Яхад-ін Унум» отця Патріка Дебуа, архітектора споруди Мануеля Герца, глави УГКЦ Святослава, головного рабина Києва та України Моше Реувена Асмана.

Символічну синагогу як місце для роздумів і молитви відкрили біля пам'ятника «Менора». Художній об'єкт у вигляді розкладної книги-панорами спроєктував швейцарський архітектор Мануель Герц, професор Базельського університету.