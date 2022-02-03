У Бабиному Яру відкрили Меморіальну синагогу «Місце для роздумів»

Сьогодні, 14 травня, вперше відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, до цього дня приурочили відкриття унікальної символічної пам'ятки - Меморіальної синагоги «Місце для роздумів».
Церемонія відкриття відбулася за участю керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка, керівника академічної ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», президента французької організації «Яхад-ін Унум» отця Патріка Дебуа, архітектора споруди Мануеля Герца, глави УГКЦ Святослава, головного рабина Києва та України Моше Реувена Асмана.
Символічну синагогу як місце для роздумів і молитви відкрили біля пам'ятника «Менора». Художній об'єкт у вигляді розкладної книги-панорами спроєктував швейцарський архітектор Мануель Герц, професор Базельського університету.
Висота споруди - 11 метрів. Подібно книзі, вона відкривається і закривається за допомогою спеціальних механізмів. Синагога прикрашена візерунками і текстами молитов, що повторюють традиційний розпис старовинних синагог в Західній Україні, знищених під час Другої світової війни і Голокосту. Стеля прикрашена малюнками у вигляді карти зоряного неба, що відтворює положення зірок 29 вересня 1941 року - в перший день масових розстрілів в Бабиному Яру. Виготовлений зі столітньої деревини дуба, що символізує зв'язок трагічних подій у Бабиному Яру з сьогоднішнім днем.
Символічна синагога є частиною проєкту меморіалізації Бабиного Яру, його планує здійснити Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».
«Місце для роздумів» (символічна синагога) відкрито для відвідувачів відсьогодні (з дотриманням карантинних норм - масок і дистанції).
Церемонії відкриття символічної синагоги передувала ще одна подія, яка сталася на Алеї праведників в Бабиному Яру теж з нагоди Дня пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. До цього дня вперше за майже тридцятирічне існування незалежної України Всеукраїнський благодійний фонд «Для тебе» підготував і провів офіційне погашення поштової продукції. Захід було підтримано Національним історико-меморіальним заповідником «Бабин Яр», АТ «Укрпошта» та Українським інститутом національної пам'яті. В рамках заходу були представлені портрети праведників з експозиції ВБФ «Для тебе» «Історія крізь обличчя».
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