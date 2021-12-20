В Австралії пройшли сильні снігопади

Не секрет, що в Австралії зараз зима, але сніг - велика рідкість для цього континенту. Як стало відомо, в австралійському штаті Новий Південний Уельс, що на Південно-Заході країни, сильний снігопад накоїв багато проблем, тому що виявився несподіванкою для місцевих жителів.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, в місті Бомбала, розташованому на висоті 761 м над рівнем моря, виникли проблеми з автомобільним рухом, деякі дороги закриті для проїзду. Через снігопад без електрики залишилися 750 будинків.

Відео цього чуда природи заполонили мережу.