У серпні українців чекає триденний уїк-енд

15:18 27 липень Київ, Україна

Державне свято День незалежності України, який святкується 24 серпня, в цьому році припадає на понеділок, в зв'язку з цим українці зможуть насолодитися трьома вихідними днями з 22 по 24 серпня.



Відзначимо, що в 2020 році через пандемію коронавируса святкування одного з найважливіших державних свят країни Дня незалежності України буде обмежено карантинними заходами.



Нагадаємо, День незалежності України - державне свято, що відзначається щороку 24 серпня на честь прийняття Верховною Радою УРСР постанови і Акта проголошення незалежності України, що прийнято вважати датою утворення держави Україна в сучасному вигляді.