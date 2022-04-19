У серпні біля ОП відкриється дитячий майданчик, присвячений творчості Марії Примаченко

18:56 20 липня Київ, Україна

Біля Офісу Президента з'явиться дитячий майданчик, присвячений творчості Марії Примаченко.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

В Офісі Президента заявили, що роботи з установки артоб'єкту вже почалися. Ігровий майданчик буде відкритий для всіх охочих в серпні цього року, його відвідування буде безкоштовним.

Ініціатива створення цього мистецького об'єкта належить Національному комплексу Експоцентр України (ВДНГ) в рамках щорічного проєкту Літо на ВДНГ.
«Діти будуть розважатися на майданчику, а їхні батьки будуть дізнаватися більше про нашу різноманітну, яскраву і самобутню культуру. Площа біля Офісу Президента стане справжнім артпростором для людей, майданчиком для яскравого і позитивного дозвілля українських сімей», - сказав заступник керівника Офісу глави держави Кирило Тимошенко.