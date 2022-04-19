У серпні біля ОП відкриється дитячий майданчик, присвячений творчості Марії Примаченко

Біля Офісу Президента з'явиться дитячий майданчик, присвячений творчості Марії Примаченко.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
В Офісі Президента заявили, що роботи з установки артоб'єкту вже почалися. Ігровий майданчик буде відкритий для всіх охочих в серпні цього року, його відвідування буде безкоштовним.
Ініціатива створення цього мистецького об'єкта належить Національному комплексу Експоцентр України (ВДНГ) в рамках щорічного проєкту Літо на ВДНГ.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
В Офісі Президента заявили, що роботи з установки артоб'єкту вже почалися. Ігровий майданчик буде відкритий для всіх охочих в серпні цього року, його відвідування буде безкоштовним.
Ініціатива створення цього мистецького об'єкта належить Національному комплексу Експоцентр України (ВДНГ) в рамках щорічного проєкту Літо на ВДНГ.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі