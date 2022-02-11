У Авдіївку і Торецьк доставлений вантаж з гуманітарною допомогою від Латвії

15:30 21 травень Київ, Україна

Військовослужбовці Нацгвардії доставили гуманітарний вантаж, який передала Латвійська Республіка, в прифронтові Авдіївку і Торецьк.





Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил у Фейсбуці.



Нове медичне обладнання отримала центральна міська лікарня Торецька - єдина лікарня в цьому прифронтовому місті.

"Нам привезли мультифункціональні ліжка, які нам дуже потрібні, адже ті, які у нас є, в украй поганому стані. Оновлене обладнання отримає також і неврологічне відділення. Спасибі іноземній делегації за гуманітарну допомогу", - сказав керівник лікарні Сергій Халаїмов.

Другу частину гуманітарного вантажу доставили в Авдіївку і передали військово-цивільній адміністрації. Далі речі будуть розподілені між місцевими жителями.

"Хотів би подякувати латвійській стороні за гуманітарну допомогу жителям нашого міста, яке вже восьмий рік страждає від наслідків війни з Російською Федерацією. Також хотілося б подякувати Національній гвардії України за допомогу з доставкою вантажів", - підкреслив керівник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

В ООС нагадали, що 19 травня в Краматорську пройшла передача гуманітарного вантажу, сформованого з ініціативи Збройних сил Латвії і зібраного силами спонсорів і волонтерських організацій європейських країн для жителів прифронтових населених пунктів.

"Цього разу загальна вага гуманітарної допомоги, яку транспортували гвардійці, склала близько 10 тонн. Велика частина вантажу - це різносезонний одяг для дітей і дорослих та медичне обладнання", - йдеться в повідомленні.