У Авдіївку і Торецьк доставлений вантаж з гуманітарною допомогою від Латвії

Військовослужбовці Нацгвардії доставили гуманітарний вантаж, який передала Латвійська Республіка, в прифронтові Авдіївку і Торецьк.
Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил у Фейсбуці.
Нове медичне обладнання отримала центральна міська лікарня Торецька - єдина лікарня в цьому прифронтовому місті.
Нове медичне обладнання отримала центральна міська лікарня Торецька - єдина лікарня в цьому прифронтовому місті.
Другу частину гуманітарного вантажу доставили в Авдіївку і передали військово-цивільній адміністрації. Далі речі будуть розподілені між місцевими жителями.
В ООС нагадали, що 19 травня в Краматорську пройшла передача гуманітарного вантажу, сформованого з ініціативи Збройних сил Латвії і зібраного силами спонсорів і волонтерських організацій європейських країн для жителів прифронтових населених пунктів.
Як повідомлялося, 19 травня на брифінгу в Авдіївці спікер Сейму Латвії Інара Мурнієце заявила, що Латвійська Республіка як країна ЄС і член НАТО завжди готова допомагати Україні.
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