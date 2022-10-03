В Анкарі відкрили Український парк

15:22 03 жовтня Київ, Україна





Переговори щодо відкриття парку почалися ще три роки тому, а в жовтні 2022 року, під час повномасштабної війни росії проти України, парк в Анкарі відкрили. У центрі турецької столиці, Анкарі, відкрили Український парк , повідомляє Посольство України у Туреччині.Переговори щодо відкриття парку почалися ще три роки тому, а в жовтні 2022 року, під час повномасштабної війни росії проти України, парк в Анкарі відкрили.

"Упевнені, що цей майданчик буде гарною локацією для проведення спільних заходів та вільного часу", - зазначили у посольстві.

"Україна є суверенною та незалежною державою, - сказав на відкритті парку Альпер Ташделен - мер столичного району Чанкая, де парк був відкритий. - Туреччина разом з усім міжнародним співтовариством виступила проти вторгнення росії в Україну. Окупація незалежної держави суперечить міжнародному праву. Відкриваючи сьогодні цей парк, ми наголошуємо: війни не має бути, люди не повинні гинути, ми стоїмо за мир та незалежність. Межі кожної суверенної держави треба поважати.

Відкриття такого парку в центрі Анкари символізує подальше зміцнення українсько-турецької дружби. Сподіваємося, що цей парк, ця чудова локація, стануть активним місцем проведення спільних заходів українцями та турками. Щиро вдячні за те, що України більше в Туреччині», - сказав на церемонії відкриття заступник посла України в Туреччині Олексій Чернишов.

В Анкарі вже є Українська вулиця. У Києві, на Троєщині, є площа Анкари, розташована на перехресті вулиці Сержа Лифаря та проспекту Червоної Калини (колишній Володимира Маяковського). Назву на честь Анкари вулиця отримала з 2003 року. Анкара та Київ – міста-побратими з 1993 року.