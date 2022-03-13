В аеропорту Запоріжжя відкрили новий термінал

10:17 19 жовтня Київ, Україна

У міжнародному аеропорту Запоріжжя почав працювати новий сучасний термінал, вже здійснена перша посадка на внутрішній рейс.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні почав роботу новий термінал аеропорту Запоріжжя. 123 пасажири рейсу Запоріжжя - Київ компанії SkyUp першими скористалися перевагами терміналу. Його пропускна здатність - 400 пасажирів на годину, сучасний дизайн і комфортний простір. Міжнародні рейси повинні початися найближчим часом", - повідомив міністр.



Як зазначив Криклій, за останніми дослідженнями, авіаперельоти мають найнижчий рівень ризику поширення коронавірусу, "тому подорожуємо безпечно".