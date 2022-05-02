В аеропорту «Київ» відкрили виставку «Очікування / реальність»

13:13 30 липня Київ, Україна

До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми в аеропорту «Київ» відкрили інформаційну виставку «Очікування / реальність».

Виставку розроблено з метою підвищення рівня обізнаності громадян України про потенційну небезпеку нелегального працевлаштування та актуальність таких понять, як торгівля людьми та експлуатація, повідомляє пресцентр МВС.

В урочистому відкритті виставки взяли участь заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко, заступниця міністра соціальної політики Ольга Ревук, начальник Департаменту міграційної поліції Сергій Пантелєєв, представники громадських організацій.

«Важко переоцінити роль інформаційних кампаній. Адже завдяки просвітницьким заходам підвищується рівень обізнаності наших громадян про потенційну небезпеку нелегального працевлаштування та актуальність таких понять, як торгівля людьми та експлуатація. І я дуже рада, що саме в аеропорту «Київ» відкривається ця актуальна виставка. Адже люди, які в пошуках роботи за кордоном відлітають в інші країни, можуть ознайомитися з матеріалами експозиції і, якщо впізнають себе у викладених історіях, мають можливість звернутися за допомогою в поліцію», - сказала на відкритті заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко.

За її словами, Національна поліція України використовує широкоформатний підхід до протидії кримінальним злочинам, пов'язаним з торгівлею та експлуатацією людей. Але для викорінення такого явища, як торгівля людьми, на думку Павличенко, дуже важливою є співпраця і синергія зусиль не тільки державних органів, а й представників громадянського суспільства і кожної людини.



Виставка представлена десятьма конструкціями, на більшості з яких відображені історії постраждалих українців, які в пошуках кращого життя і заробітку приймали пропозиції ненадійних роботодавців і потрапляли в небезпечні ситуації.



Кожен відвідувач аеропорту зможе ознайомитися з прикладами того, що очікували люди, представлені на експонатах виставки, і з якою реальністю в результаті зіткнулися. Одна з конструкцій містить поради, яким чином українці можуть захистити себе в подібних ситуаціях.