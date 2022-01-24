В Адміністрації Президента проти введення жорсткого карантину

10:35 09 вересень Київ, Україна

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк запевнив, що загальний жорсткий карантин в Україні не буде вводитися навіть у разі погіршення епідемічної ситуації з коронавірусом.



"Новий локдаун поки не реалістичний. Постараємося обійтися адаптивними сценаріями. Тому що важливо не заморозити економіку повністю. У нас окремі галузі і в "адаптивці" сильно провисають", - пояснив Подоляк.



За його словами, у місцевої влади достатньо повноважень і фінансів, щоб захистити населення від коронавірусу, а також підтримати підприємців в умовах адаптивного карантину.



Офіс Президента виступає за максимальне використання можливостей адаптивного карантину.



Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я стверджують, що режим "червоної" зони карантину може бути введений Кабінетом міністрів для всієї України в разі погіршення епідемічної ситуації.



Як повідомлялося, в Україні за минулу добу коронавірус підтвердили у 2 551 людини. Загальна кількість хворих вже перевищила 143 тис. Активними хворими залишаються 75 348 пацієнтів.



Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив про відсутність економічної можливості зупинити країну на два або більше тижнів. Тому, за його словами, повторювати жорсткий тотальний карантин країни не планується.