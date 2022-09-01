У YouTube запрацювали автоматичні українські субтитри

12:31 08 серпня Київ, Україна

На платформі YouTube тепер автоматично додає субтитри мовою оригіналу у відео, використовуючи технологію розпізнавання мови, і при необхідності може перекласти їх рідною для глядача мовою.

Технології машинного перекладу часто припускаються помилок, створюючи субтитри, однак це характерно і для інших мов, оскільки стрибнути вище не дозволяють можливості сучасних технологій машинного перекладу. Але YouTube про це попереджає.



Щоб увімкнути субтитри українською мовою, потрібно в налаштуваннях вибрати розділ «Субтитри», вибрати «Автоматичний переклад» та знайти у списку українську.

Google постійно вкладає чималі ресурси у розвиток спеціальних можливостей, щоб максимально адаптувати свої продукти та послуги для людей з особливими потребами. Однією з найпомітніших таких функцій є автоматичні субтитри на YouTube.