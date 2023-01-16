У 92 населених пунктах відновлено електропостачання - ДТЕК
18:41 16 січня Київ, Україна
Ремонтно-відновлювальні бригади ДТЕК з 9 по 15 січня відновили електропостачання у 92 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей, які залишилися без світла через російські атаки.
Про це повідомила пресслужба енергокомпанії у понеділок, 16 січня.
"Енергетики докладають усіх зусиль, щоб оперативно повернути світло всім постраждалим, як тільки отримують дозвіл на проведення робіт від ДСНС та ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
У компанії Ахметова нагадали, що 14 січня енергосистема України вкотре зазнала терористичної атаки з боку росії.
"Були пошкоджені об'єкти генерації, що збільшило дефіцит електроенергії. Тому НЕК Укренерго надала операторам системи розподілу знижені ліміти споживання. Оператори зобов'язані їх дотримуватись, щоб не допустити погіршення ситуації в енергосистемі", - наголосили в енергокомпанії.
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