У 8 регіонах України продовжуються аварійні відключення електрики

Станом на ранок 18 січня всім обленерго України доведено добові ліміти споживання електроенергії, аварійні відключення продовжуються у восьми областях.
Про це повідомляє державна енергетична компанія "Укренерго".
У компанії нагадали, що всі обленерго складають графіки планових погодинних відключень, які забезпечують споживання області на рівні доведеного ліміту.
Про це повідомляє державна енергетична компанія "Укренерго".
У компанії нагадали, що всі обленерго складають графіки планових погодинних відключень, які забезпечують споживання області на рівні доведеного ліміту.
Водночас 18 січня компанія очікує на зниження енергоспоживання через потепління.
"Укренерго" інформує, що внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджено електростанції та високовольтну мережу. Внаслідок останньої атаки суттєво пошкоджено кілька енергоблоків теплових електростанцій. Також у районі бойових дій у Харківській області та на Донбасі є пошкодження у мережах обленерго.
"Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об'єктів, уражених атаками ворога.
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