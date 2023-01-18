У 8 регіонах України продовжуються аварійні відключення електрики

12:39 18 січня Київ, Україна





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У компанії нагадали, що всі обленерго складають графіки планових погодинних відключень, які забезпечують споживання області на рівні доведеного ліміту. Станом на ранок 18 січня всім обленерго України доведено добові ліміти споживання електроенергії, аварійні відключення продовжуються у восьми областях.Про це повідомляє державна енергетична компанія "Укренерго".У компанії нагадали, що всі обленерго складають графіки планових погодинних відключень, які забезпечують споживання області на рівні доведеного ліміту.

"Поки що через їхнє перевищення вже застосовані аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, Житомирській та Черкаській областях України", - йдеться у повідомленні.

Водночас 18 січня компанія очікує на зниження енергоспоживання через потепління.

"Споживання електроенергії прогнозується дещо менше, ніж учора. Цьому сприяє потепління. Водночас зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у вечірній пік споживання. Наразі генерація не покриває чверть споживання у країні", - розповіли в пресслужбі.

"Укренерго" інформує, що внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджено електростанції та високовольтну мережу. Внаслідок останньої атаки суттєво пошкоджено кілька енергоблоків теплових електростанцій. Також у районі бойових дій у Харківській області та на Донбасі є пошкодження у мережах обленерго.



"Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об'єктів, уражених атаками ворога.