У 66 населених пунктах Харківської області заплановано евакуацію дітей

15:00 02 листопада Київ, Україна

Найближчим часом розпочнеться примусова евакуація 275 дітей разом із їхніми сім'ями із 66 населених пунктів Харківської області через високий рівень небезпеки.



Цю інформацію повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.



Рішення про проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану на Харківщині було одностайно підтримано членами Коордштабу. Основний акцент робиться на складній ситуації з безпекою на Харківщині, що спричинило схвалення плану примусової евакуації. Ця операція здійснюватиметься з 66 населених пунктів, розташованих у Кондрашівській, Куп'янській, Курилівській, Петропавлівській, Дворічанській та Ольховатській територіальних громадах Куп'янського району Харківської області.



Планується, що процес евакуації буде завершено протягом 45 днів. Важливо відзначити, що діти, які будуть евакуйовані, будуть перебувати у супроводі одного з батьків або законного представника та отримають безкоштовний притулок, гуманітарну допомогу та психологічну підтримку.



Для координації евакуації буде розгорнуто збірні та приймальні пункти, де громадяни зможуть отримати необхідну інформацію та допомогу. Важливо відзначити, що евакуація здійснюється без додаткових витрат для громадян і попередній запис на неї можна зробити через місцеві органи влади.