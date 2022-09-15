У 5 містах України повідомляється про мінування шкіл - ЗМІ

17:25 15 вересня Київ, Україна

ТГ-канали та пабліки повідомляють про масове замінування шкіл Києва, Запоріжжя, Дніпра, Вінниці та Львова.

На місця, вказані у повідомленнях, виїхали поліціянти, вибухотехніки, кінологи, рятувальники.



Навчальні заклади діють згідно з протоколом: евакуюють учнів та повідомляють про ситуацію батькам. Приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території обстежують щодо вибухонебезпечних речовин або предметів.