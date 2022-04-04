У 2020 українці купили в 5 разів більше старих авто, ніж нових

21:25 09 листопада Київ, Україна

У жовтні зареєстровано понад 38,8 тис. легковиків з пробігом, це в 1,5 раза більше, ніж в 2019, повідомляє "Укравтопром".

Як зазначається, великим попитом серед українських автолюбителів користуються авто, яким від 10 років від дати випуску.



Які машини вибирали українці за віком:

до 5 років - 30% заявок;

6-10 років - 30%;

більше 10 років - 30%.

Топ-3 найпопулярніших марок жовтня:

Renault Megane - 2423 од.;

Volkswagen Passat 2022 од.;

Skoda Octavia - 1996 од.

З січня по жовтень 2020 року українці купили і зареєстрували 68,5 тис. нових легкових автомобілів, що на 3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.