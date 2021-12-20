У 2020 - початку 2021 року Україна використала рекордно низьку кількість газу

Населення України і національна промисловість з початку опалювального сезону використовували рекордно низьку кількість газу.
Про це свідчать дані Укртрансгазу.
На цей момент в ПСГ залишається 16,971 млрд куб. м газу.
З початку опалювального сезону в жовтні минулого року використано 11,472 млрд куб. м (40,3%).
При цьому в березні споживання газу знизилося. За 16 днів використано 1,2 млрд куб. м, тоді як за 28 днів лютого - 2,9 млрд куб. м, що стало рекордом за вісім років.
Відзначимо, в 2020 році споживання газу впало в Україні на 2,7 млрд куб. м: населення скоротило споживання на 1,3 млрд кубометрів, а промисловість - на 1,4 млрд.
На цей момент в ПСГ залишається 16,971 млрд куб. м газу.
З початку опалювального сезону в жовтні минулого року використано 11,472 млрд куб. м (40,3%).
При цьому в березні споживання газу знизилося. За 16 днів використано 1,2 млрд куб. м, тоді як за 28 днів лютого - 2,9 млрд куб. м, що стало рекордом за вісім років.
Відзначимо, в 2020 році споживання газу впало в Україні на 2,7 млрд куб. м: населення скоротило споживання на 1,3 млрд кубометрів, а промисловість - на 1,4 млрд.
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