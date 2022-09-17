2023 року прожитковий мінімум "заморозять". Що буде із індексацією пенсій?

10:43 17 вересня Київ, Україна

Незважаючи на те, що наступного року прожитковий мінімум не підвищуватимуть, індексація пенсій пройде за графіком. Про це заявила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Вона зазначила, що прожитковий мінімум буде підвищено у грудні 2022 року та стане основою для розрахунку соціальних показників для всього 2023 року.

"Наступного року він (прожитковий мінімум, - ред.) підвищуватися не буде. Це наша економія витрат, - зазначила Жолнович.

Водночас індексацію пенсій у 2023 році проведуть за графіком.