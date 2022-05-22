У 2022 році зміняться правила прийому до вищих навчальних закладів

19:15 17 серпня Київ, Україна

Міносвіти працює над низкою змін до правил прийому до вищих навчальних закладів, які торкнуться абітурієнтів у 2022 році.



Зараз запропоновані зміни проходять узгодження в центральних органах виконавчої влади, заявив на брифінгу міністр освіти Сергій Шкарлет.

"Щодо вступної кампанії 2022 року, міністерство готує зміни в правила прийому до установ професійної (професійно-технічної) освіти в Україні", - повідомив він.

У змінах будуть передбачені: