У 2022 році зміняться правила прийому до вищих навчальних закладів

Міносвіти працює над низкою змін до правил прийому до вищих навчальних закладів, які торкнуться абітурієнтів у 2022 році.
Зараз запропоновані зміни проходять узгодження в центральних органах виконавчої влади, заявив на брифінгу міністр освіти Сергій Шкарлет.
Зараз запропоновані зміни проходять узгодження в центральних органах виконавчої влади, заявив на брифінгу міністр освіти Сергій Шкарлет.
У змінах будуть передбачені:
- ситуації, коли особи відмовляються від паспортів в формі ID-картки,
- враховані умови для вступу з тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу,
- визначені можливості подачі документів не тільки особисто, але і поштою, вступникам не обов'язково буде їхати до приймальної комісії особисто.
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