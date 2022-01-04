2021 року український авіатрафік скоротився на 26%

18:07 04 січень Київ, Україна

Згідно з даними Європейської організації безпеки аеронавігації (Eurocontrol), у 2021 році український авіатрафік скоротився на 26% порівняно з допандемічним 2019 роком.

Проте, порівняно з тим, наскільки постраждали інші європейські країни, ситуація в Україні одна з найкращих.



За результатами аналізу, опублікованими 1 січня, найменше за 2021 рік постраждав авіатрафік Албанії – він скоротився на 8%. До цього списку також потрапили Боснія та Герцеговина (її авіатрафік скоротився на 20%), Вірменія (на 22%), Україна (на 26%) та Греція (на 27%). Ці показники найкращі, порівняно з результатами інших європейських країн.



Загалом, як зазначають автори аналітики, найменші втрати зазнали країни на півдні та Сході Європи, а найбільші – на півночі.



До останніх відносяться Ірландія, Фінляндія та Великобританія – їхній авіатрафік скоротився на 62%.. До цього списку також потрапила Швеція (зі скороченням авіатрафіку на 56%). Скорочення на 55% зазнали Чехія, Латвія, Данія та Ізраїль.



Найбільш збитковим для сфери авіаперевезень у Європі став 2020 рік. Тоді кількість пасажирів авіакомпаній скоротилася на 1,7 мільярда людей, а збитки оцінюються в 22,2 мільярда євро.



У 2021 році пасажиропотік був на 1,4-1,5 мільярда менше, ніж у допандемічний період, а збиток склав 18,5 мільярда євро.