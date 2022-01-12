2021 року Львів прийняв близько 2 млн туристів

Туристичні потоки з-за кордону поки що не відновилися в тому обсязі, як це було до пандемії, але показники у 2021 році набагато кращі, ніж у 2020 році.

Про це розповіла в. о. начальниці управління туризму Львівської міської ради Галина Гринік.

«У порівнянні з 2020 роком ситуація краща, адже того року були місяці дуже жорстких карантинних обмежень.. На жаль, не всі бажаючі можуть вільно подорожувати, проте кількість вакцинованих, що ростуть у світі, не може не радувати», – розповіла Галина Гриник.





Серед іноземних туристів, які відвідали Львів у 2021 році, переважали громадяни Польщі та Туреччини. Також місто відвідало чимало туристів із Саудівської Аравії, Німеччини та Білорусі.. Наразі іноземний турист витрачає в середньому 294 євро під час перебування у Львові.



За словами Галини Гриник, наступного року у Львові планують прийняти більше туристів із близькосхідних країн. 2021 року до Львова приїхали близько 2 млн туристів з інших міст України та з-за кордону, при цьому іноземці переважали над українцями. Це пов'язують із відкриттям нових авіарейсів, зокрема з арабських країн.Серед іноземних туристів, які відвідали Львів у 2021 році, переважали громадяни Польщі та Туреччини. Також місто відвідало чимало туристів із Саудівської Аравії, Німеччини та Білорусі.. Наразі іноземний турист витрачає в середньому 294 євро під час перебування у Львові.За словами Галини Гриник, наступного року у Львові планують прийняти більше туристів із близькосхідних країн.

«Щодо наступного року, то ми очікуємо орієнтовно 2,5 мільйона туристів. У Львові минулого року збільшився номерний фонд у готелях. Очікуємо на приїзд нових туристів — з країн Перської затоки: Бахрейну, Оману. Відкриватимуть нові авіарейси з Києва та Львова, – анонсує Галина Гринік.

До пандемії коронавірусу у Львові місто щорічно відвідувало близько 2,2-2,5 млн туристів щорічно.