2021 року Львів прийняв близько 2 млн туристів

Туристичні потоки з-за кордону поки що не відновилися в тому обсязі, як це було до пандемії, але показники у 2021 році набагато кращі, ніж у 2020 році.
Про це розповіла в. о. начальниці управління туризму Львівської міської ради Галина Гринік.
2021 року до Львова приїхали близько 2 млн туристів з інших міст України та з-за кордону, при цьому іноземці переважали над українцями. Це пов'язують із відкриттям нових авіарейсів, зокрема з арабських країн.
Серед іноземних туристів, які відвідали Львів у 2021 році, переважали громадяни Польщі та Туреччини. Також місто відвідало чимало туристів із Саудівської Аравії, Німеччини та Білорусі.. Наразі іноземний турист витрачає в середньому 294 євро під час перебування у Львові.
За словами Галини Гриник, наступного року у Львові планують прийняти більше туристів із близькосхідних країн.
Серед іноземних туристів, які відвідали Львів у 2021 році, переважали громадяни Польщі та Туреччини. Також місто відвідало чимало туристів із Саудівської Аравії, Німеччини та Білорусі.. Наразі іноземний турист витрачає в середньому 294 євро під час перебування у Львові.
За словами Галини Гриник, наступного року у Львові планують прийняти більше туристів із близькосхідних країн.
До пандемії коронавірусу у Львові місто щорічно відвідувало близько 2,2-2,5 млн туристів щорічно.
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