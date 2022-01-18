У 2021 році з Росії через переслідування виїхало понад 1,5 тисячі активістів і журналістів

Минулого 2021 року з Російської Федерації через політичне та кримінальне переслідування виїхало понад 1,5 тисячі активістів та журналістів.
Такі дані навів менеджер проєктів Фонду "Вільна Росія" (Free Russia Foundation) Антон Михальчук.
Вказаний фонд – емігрантська організація, що базується у Вашингтоні. За словами Михальчука, у зазначеному переліку врахували лише "політичних" емігрантів, членів їхніх сімей або тих, що просто не захотіли жити в Росії, у статистиці немає.
Здебільшого емігрували до Грузії, Литви та України, інших країн Східної Європи, а також до Франції та США.
За даними фонду, хвиля політичної еміграції з РФ почалася з весни 2021 року після того, як поліція почала приходити до учасників зимових мітингів на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
Тоді, за даними правозахисників, до адмінвідповідальності притягнули понад 200 людей: їх розпізнали по камерах відеоспостереження. Деякі активісти стали звинуваченими у кримінальних справах про організацію масових заворушень, перекриття доріг та порушення коронавірусних обмежень.
Раніше повідомлялося про те, що в Росії було ліквідовано міжнародну правозахисну організацію "Меморіал". Підставою для позову генпрокуратури щодо цього стали систематичні порушення російського закону про іноагентів (немаркування матеріалів організації).
За російськими законами, іноагенти зобов'язані всі свої повідомлення маркувати текстом або плашкою, що попереджає, що це повідомлення поширене ЗМІ-іноагентом. За невиконання цього та багатьох умов російська влада може штрафувати видання, а щодо журналістів можуть відкрити адміністративні, а згодом і кримінальні провадження. Крім того, навіть неофіційне об'єднання людей без юридичного оформлення можуть визнати "небажаною організацією", що також накладає певні санкції.
Станом на 31 грудня 2021 року у переліку "іноагентів" перебувають 111 фізичних осіб та організацій, з них 94 потрапили до списку саме того року.
Такі дані навів менеджер проєктів Фонду "Вільна Росія" (Free Russia Foundation) Антон Михальчук.
Вказаний фонд – емігрантська організація, що базується у Вашингтоні. За словами Михальчука, у зазначеному переліку врахували лише "політичних" емігрантів, членів їхніх сімей або тих, що просто не захотіли жити в Росії, у статистиці немає.
Здебільшого емігрували до Грузії, Литви та України, інших країн Східної Європи, а також до Франції та США.
За даними фонду, хвиля політичної еміграції з РФ почалася з весни 2021 року після того, як поліція почала приходити до учасників зимових мітингів на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
Тоді, за даними правозахисників, до адмінвідповідальності притягнули понад 200 людей: їх розпізнали по камерах відеоспостереження. Деякі активісти стали звинуваченими у кримінальних справах про організацію масових заворушень, перекриття доріг та порушення коронавірусних обмежень.
Раніше повідомлялося про те, що в Росії було ліквідовано міжнародну правозахисну організацію "Меморіал". Підставою для позову генпрокуратури щодо цього стали систематичні порушення російського закону про іноагентів (немаркування матеріалів організації).
За російськими законами, іноагенти зобов'язані всі свої повідомлення маркувати текстом або плашкою, що попереджає, що це повідомлення поширене ЗМІ-іноагентом. За невиконання цього та багатьох умов російська влада може штрафувати видання, а щодо журналістів можуть відкрити адміністративні, а згодом і кримінальні провадження. Крім того, навіть неофіційне об'єднання людей без юридичного оформлення можуть визнати "небажаною організацією", що також накладає певні санкції.
Станом на 31 грудня 2021 року у переліку "іноагентів" перебувають 111 фізичних осіб та організацій, з них 94 потрапили до списку саме того року.
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