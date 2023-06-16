У 10 українських містах функціонують центри допомоги постраждалим від сексуального насильства

Влада України створює умови, щоб жертви сексуального насильства з боку російських військових могли отримати комплексну спеціалізовану допомогу.
Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина на форумі "Respect. Support. Justice - Повага. Допомога. Справедливість”.
Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина на форумі "Respect. Support. Justice - Повага. Допомога. Справедливість”.
Вона наголосила, що важливими факторами у зв'язку з цим є нормалізація психоемоційного стану постраждалих, опрацювання травм насильства. Також урядовець нагадала, що у травні минулого року Кабмін погодив з ООН відповідну програму співробітництва.
Стефанишина зазначила, що завдяки співпраці з Офісом спецпредставниці ООН із сексуального насильства в Україні збудували дієвий механізм комплексного реагування на злочини насильства. Центри допомоги розгорнуті у Запоріжжі, Дніпрі, Києві, Мукачеві, Харкові, Херсоні, Полтаві, Чернівцях, Одесі та Кропивницькому.
Стефанишина зазначила, що завдяки співпраці з Офісом спецпредставниці ООН із сексуального насильства в Україні збудували дієвий механізм комплексного реагування на злочини насильства. Центри допомоги розгорнуті у Запоріжжі, Дніпрі, Києві, Мукачеві, Харкові, Херсоні, Полтаві, Чернівцях, Одесі та Кропивницькому.
Вона також додала, що Україна працює над створенням таких центрів за кордоном, зокрема з Чехією та Німеччиною.
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