У 10 українських містах функціонують центри допомоги постраждалим від сексуального насильства

14:06 23 травня Київ, Україна

Влада України створює умови, щоб жертви сексуального насильства з боку російських військових могли отримати комплексну спеціалізовану допомогу.



Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина на форумі "Respect. Support. Justice - Повага. Допомога. Справедливість”.

«Це злочин, який більшість людей через страх, сором, психологічну травму хочуть природно назавжди залишити в кутках пам'яті і в тіні свідомості. Це та мета, яку переслідують злочинці - жертви мовчатимуть, тому ми робимо все можливе, щоб пояснити важливість звернення за допомогою тим, хто, можливо, не готовий звертатися до правоохоронної системи", - сказала Ольга Стефанишина.

Вона наголосила, що важливими факторами у зв'язку з цим є нормалізація психоемоційного стану постраждалих, опрацювання травм насильства. Також урядовець нагадала, що у травні минулого року Кабмін погодив з ООН відповідну програму співробітництва.



Стефанишина зазначила, що завдяки співпраці з Офісом спецпредставниці ООН із сексуального насильства в Україні збудували дієвий механізм комплексного реагування на злочини насильства. Центри допомоги розгорнуті у Запоріжжі, Дніпрі, Києві, Мукачеві, Харкові, Херсоні, Полтаві, Чернівцях, Одесі та Кропивницькому.

"Ми забезпечуємо точку входу постраждалим у систему комплексної спеціалізованої підтримки: юридичну, соціально-психологічну, інформаційну. Допомога орієнтована на ключові принципи: конфіденційність, безумовність, добровільна поінформована згода та безоплатність", - сказала Стефанишина.

Вона також додала, що Україна працює над створенням таких центрів за кордоном, зокрема з Чехією та Німеччиною.