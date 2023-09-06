У 10 областях проблеми з електропостачанням – Міненерго

За інформацією Міненерго, 11 серпня, через погану погоду та ворожі обстріли в 10 областях України зафіксовано проблеми з енергопостачанням.
Так, внаслідок негоди у Сумській, Дніпропетровській, Полтавській та Кіровоградській областях знеструмлено 127 населених пунктів.
На Донеччині внаслідок обстрілів пошкоджено лінійне виробниче управління магістральних газопроводів, що не працювало з минулого року, газорозподільна станція та адмінбудівля.
У Херсонській області через посилені обстріли залишаються знеструмленими 48 населених пунктів. Минулої доби енергетики змогли відновити живлення у 8 населених пунктах, які раніше залишилися без світла через бойові дії.
Крім того, через обстріл знеструмлено 355 населених пунктів у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Луганській, Сумській та Чернігівській областях.
У Херсонській області через посилені обстріли залишаються знеструмленими 48 населених пунктів. Минулої доби енергетики змогли відновити живлення у 8 населених пунктах, які раніше залишилися без світла через бойові дії.
Крім того, через обстріл знеструмлено 355 населених пунктів у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Луганській, Сумській та Чернігівській областях.
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