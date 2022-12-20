В 11 областях України застосували аварійні відключення

19:20 20 грудня Київ, Україна

Через складну ситуацію в енергосистемі в 11 областях України застосовуються аварійні відключення.



На цьому наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Вчора держава-терорист своєю ціллю обрала об'єкти енергетики у центральному регіоні. Сили Повітряної оборони знешкодили більшу частину ворожих дронів, але, на жаль, маємо влучання у високовольтну мережу", – зазначив він.



Вранці у вівторок в енергосистемі працює 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій.