Дізнайтеся, в яких місцях висока ймовірність заразитися коронавірусом

Пандемія не відступає. Зниження захворюваності і вихід з локдауну залежить тільки від нас, від нашої завбачливої поведінки. За словами голови Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, українцям слід уникати найбільш небезпечних за рівнем інфікування закритих приміщень і транспорту.
Також, на його думку, часто інфікуються коронавірусом в місцях з непрацюючою вентиляцією, адже для цього збудника - це основне.
Відповідаючи на питання про терміни завершення жорстких обмежувальних заходів, Олег Рубан зазначив, що це буде рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Києва.
У той самий час він зазначив, що "сьогодні рано говорити про продовження або завершення локдауну в столиці".
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