Дізнайтеся, в яких місцях висока ймовірність заразитися коронавірусом

08:37 25 квітень Київ, Україна

Пандемія не відступає. Зниження захворюваності і вихід з локдауну залежить тільки від нас, від нашої завбачливої поведінки. За словами голови Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, українцям слід уникати найбільш небезпечних за рівнем інфікування закритих приміщень і транспорту.

"Сьогодні найчастіше хворіють там, де виявляють інфікованого коронавірусом і де не можна провести обмежувальні заходи. На другому місці організовані колективи, в яких не дотримуються протиепідемічних заходів. Зокрема, ігнорують маски, антисептики", - зазначає Рубан.

Також, на його думку, часто інфікуються коронавірусом в місцях з непрацюючою вентиляцією, адже для цього збудника - це основне.

"Третє - транспорт. 30% підтверджених випадків інфікування припадає на транспорт", - зазначає голова Держпродспоживслужби.

Відповідаючи на питання про терміни завершення жорстких обмежувальних заходів, Олег Рубан зазначив, що це буде рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Києва.

"Саме на засіданні цієї комісії будуть розглядатися показники захворюваності, дотримання протиепідемічних заходів тощо. Її рішення буде залежати від ситуації", - зазначив Рубан.

У той самий час він зазначив, що "сьогодні рано говорити про продовження або завершення локдауну в столиці".