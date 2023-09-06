В Ужгороді прикрасили синьо-жовтими стрічками мініскульптури на честь Дня прапора

Напередодні Дня прапора в Ужгороді помітно пожвавилася міська архітектура завдяки креативному прикрашанню мініскульптур із використанням національних синьо-жовтих стрічок.
Всі значні мініартоб'єкти, розташовані в історичній частині Ужгорода, отримали нове святкове оздоблення у вигляді ретельно переплетених синьо-жовтих стрічок.
Серед них - популярна "Свободка", яка є символом свободи та незалежності, легендарний кубік Рубіка, і навіть вузол Кротона, що затишно розташувався на набережній річки Уж.
Також синьо-жовтою стрічкою у кольорах українського прапора прикрасили скульптурку Миколайчика, володаря Ужгородського замку.
Всі значні мініартоб'єкти, розташовані в історичній частині Ужгорода, отримали нове святкове оздоблення у вигляді ретельно переплетених синьо-жовтих стрічок.
Серед них - популярна "Свободка", яка є символом свободи та незалежності, легендарний кубік Рубіка, і навіть вузол Кротона, що затишно розташувався на набережній річки Уж.
Також синьо-жовтою стрічкою у кольорах українського прапора прикрасили скульптурку Миколайчика, володаря Ужгородського замку.
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