В Ужгороді стався землетрус магнітудою майже 5 балів

В Ужгороді було зафіксовано землетрус магнітудою 4,5. Інформацію про цю подію підтвердили у Закарпатській обласній адміністрації.
Цей сейсмічний удар відчули на більшій частині регіону. Відомо, що епіцентр землетрусу перебуває у Словаччині, і його наслідки також відчули у сусідніх країнах, включаючи Польщу та Угорщину.
Цей сейсмічний удар відчули на більшій частині регіону. Відомо, що епіцентр землетрусу перебуває у Словаччині, і його наслідки також відчули у сусідніх країнах, включаючи Польщу та Угорщину.
За оперативною інформацією екстрених служб та відповідно до звітів чергових, усі об'єкти критичної інфраструктури залишилися неушкодженими та продовжують функціонувати у штатному режимі, повідомив голова Закарпатської обласної адміністрації.
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