В Ужгороді стався землетрус магнітудою майже 5 балів

07:48 10 жовтня Київ, Україна





Цей сейсмічний удар відчули на більшій частині регіону. Відомо, що епіцентр землетрусу перебуває у Словаччині, і його наслідки також відчули у сусідніх країнах, включаючи Польщу та Угорщину. Ужгороді було зафіксовано землетрус магнітудою 4,5. Інформацію про цю подію підтвердили у Закарпатській обласній адміністрації.Цей сейсмічний удар відчули на більшій частині регіону. Відомо, що епіцентр землетрусу перебуває у Словаччині, і його наслідки також відчули у сусідніх країнах, включаючи Польщу та Угорщину.

"За даними фахівців, це вже третій землетрус, зафіксований у гірських хребтах Карпат. Ситуація перебуває під постійним моніторингом. Наразі немає інформації про можливі загрози. Голова Закарпатської обласної адміністрації Віктор Микита закликає мешканців бути пильними і, у разі повторних поштовхів, перейти у безпечні місця, уникаючи багатоповерхових та висотних будівель", - йдеться у повідомленні.

За оперативною інформацією екстрених служб та відповідно до звітів чергових, усі об'єкти критичної інфраструктури залишилися неушкодженими та продовжують функціонувати у штатному режимі, повідомив голова Закарпатської обласної адміністрації.