В Ужгороді стався землетрус магнітудою майже 5 балів

07:48 10 жовтня Київ, Україна

В Ужгороді було зафіксовано землетрус магнітудою 4,5. Інформацію про цю подію підтвердили у Закарпатській обласній адміністрації.

Цей сейсмічний удар відчули на більшій частині регіону. Відомо, що епіцентр землетрусу перебуває у Словаччині, і його наслідки також відчули у сусідніх країнах, включаючи Польщу та Угорщину.
"За даними фахівців, це вже третій землетрус, зафіксований у гірських хребтах Карпат. Ситуація перебуває під постійним моніторингом. Наразі немає інформації про можливі загрози. Голова Закарпатської обласної адміністрації Віктор Микита закликає мешканців бути пильними і, у разі повторних поштовхів, перейти у безпечні місця, уникаючи багатоповерхових та висотних будівель", - йдеться у повідомленні.
За оперативною інформацією екстрених служб та відповідно до звітів чергових, усі об'єкти критичної інфраструктури залишилися неушкодженими та продовжують функціонувати у штатному режимі, повідомив голова Закарпатської обласної адміністрації.
"Згідно з даними відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики імені С.І. Суботина НАН України, епіцентр землетрусу розташований у селі Нова Келча, Словаччина, та його магнітуда склала 5 балів", - зазначив він.