Вже у трьох польських містах запрацювали центри видачі паспортів для українців

15:01 03 жовтня Київ, Україна

Вже у трьох польських містах з'явились програмно-технічні мобільні комплекси, де громадяни України можуть оформити паспортні документи.

Про це повідомили у Державній міграційній службі України (ДМСУ).

"ДМСУ розпочала роботу державного підприємства "Документ" ще у двох містах Польщі - центри обслуговування громадян тепер працюють у Кракові, Гданську та Варшаві", - йдеться у повідомленні.

Адреси центрів:

у Кракові: Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 31-154. Графік роботи: пн-сб з 10 до 19 години;

у Гданську: Chelm. Shopping center Cienista 30, 80-046. Графік роботи: пн-сб з 10 до 19 години;

у Варшаві: Аль. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa Centrum handlowo-rozrywkowe Blue City (другий поверх).

У ДМСУ нагадали, що, як і на початку роботи представництва у Варшаві, подати заяву-анкету на оформлення паспортних документів у нових містах можна у спеціально облаштованих мікроавтобусах білого кольору із символікою ДП "Документ".



Оформити там можна ID-картку, паспорт громадянина України для виїзду за кордон та скористатися послугою з оформлення обох документів одночасно.



Зареєструватися можна онлайн – за допомогою електронної черги, а також у порядку живої черги: якщо з якихось причин зареєструватися онлайн не вдалося. Щоб стати в живу чергу, потрібно прийти до Паспортного сервісу вранці та отримати талон на обслуговування протягом робочого дня.



У ДМСУ нагадали, що не слід користуватися послугами третіх осіб, які пропонують реєстрацію в електронній черзі.



Зазвичай це шахраї, які мають намір незаконно заволодіти коштами довірливих громадян. Найчастіше в таких ситуаціях люди ризикують залишитися без грошей та документів.