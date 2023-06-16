Вже вдалося евакуювати близько 4 тисяч людей із затоплених міст та сіл - Зеленський

07:22 12 червня Київ, Україна





Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 11 червня. Вже близько 4 тисяч людей вдалося евакуювати з півдня України. Десятки міст і сіл залишаються затопленими, але найгірша ситуація — на тимчасово окупованій росією частині Херсонщини Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 11 червня.

"Продовжуємо і нашу рятувальну операцію на півдні України, і вже близько 4 тисяч людей вдалося евакуювати. Десятки міст і сіл залишаються затопленими, найгірша ситуація, як і раніше, на тимчасово окупованій частині Херсонщини", - сказав Зеленський.

Глава держави подякував усім службам та волонтерам, які беруть участь у ліквідації наслідків через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС.

"Дякую військовим, поліціянтам, рятувальникам. Дякую окремо волонтерам, лікарям, місцевій владі – всім, хто допомагає зараз рятувати людей після катастрофи на Каховській ГЕС, а особливо дякую тим, хто допомагає діставати людей, зокрема, з окупованих територій. Це надзвичайно складно, небезпечно, це особливий героїзм", - наголосив президент.

Він зазначив, що днями у Херсонську область завітали представники Міжнародного кримінального суду (МКС).

"Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту і самі почули, що російський терор продовжується. І продовжується ще максимально цинічним і жорстоким обстрілом затопленої території, території евакуації. Ми вже сприяємо і далі сприятимемо максимально незалежному та об'єктивному розслідуванню МКС. Усі наші правоохоронці та інші інституції максимально залучені до цього процесу. Повний доступ до уражених територій, до свідків, всієї інформації та доказів. Це розслідування дуже важливе для безпеки всього світу", - сказав Володимир Зеленський.

"178 таких осіб було додано до наших санкційних списків за поданням Служби безпеки України. І ми зробимо все, щоб кожен і кожна із цього списку помічників російської диктатури відповідали реально за все, що вони наробили проти людей та свободи. За кожну зламану долю та за кожне злочинне рішення, яке допомогло росії перетворитися на державу-терориста", - сказав Володимир Зеленський.

Також Зеленський подякував Силам оборони України.