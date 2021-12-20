Уже понад 40 тисяч електронних кабінетів створили абітурієнти вузів України

В Україні стартувала вступна кампанія. Як відомо, подача документів для вступу до навчального закладу проводиться тепер за допомогою електронних засобів. Бажання молоді здобути вищу освіту явно велике. Про це говорить той факт, що в перший же день свої документи в електронному особистому кабінеті подали понад 40 тисяч абітурієнтів. Такі дані опублікувало сьогодні в Facebook держпідприємство ІнфоРесурс.

За даними ІнфоРесурс, з початку реєстрації створено електронних кабінетів для вступу до сертифікату ЗНО - 40 170 з яких активовані 40125.

При цьому для вступу до магістратури абітурієнти створили 8811 кабінетів, з яких 8806 активовані.

Нагадаємо, що раніше Міносвіти вивело конкурсні бали для абітурієнтів. Для надходження на бюджетне місце мінімальний бал ЗНО повинен становити не менше 125 балів.

Також були опубліковані бюджетні місця у вузах на наступний навчальний рік. Державне замовлення на бакалаврів і магістрів на основі повної загальної середньої освіти був збільшений.