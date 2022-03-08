Вже понад 1,7 млн ​​українців поїхали за кордон, тікаючи від війни

За межі України вже виїхало понад 1,7 мільйона її громадян. Такі дані наводить управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Куди їдуть:
🔻 Понад 1 мільйон – до Польщі
🔻 180 тисяч – до Угорщини
🔻 128 тисяч – до Словаччини
🔻 83 тисячі – до Молдови
🔻 79 тисяч – до Румунії
Ще понад 183 тисячі українців виїхали в інші європейські країни.
На західних пунктах пропуску – приблизно 5000 легкових автомобілів та 2100 людей хочуть перейти кордон пішки. Такі цифри наводить ДСНС на 12.00 7 березня.
🔻 Понад 1 мільйон – до Польщі
🔻 180 тисяч – до Угорщини
🔻 128 тисяч – до Словаччини
🔻 83 тисячі – до Молдови
🔻 79 тисяч – до Румунії
Ще понад 183 тисячі українців виїхали в інші європейські країни.
На західних пунктах пропуску – приблизно 5000 легкових автомобілів та 2100 людей хочуть перейти кордон пішки. Такі цифри наводить ДСНС на 12.00 7 березня.
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